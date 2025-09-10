В домах Бикина благодаря нацпроекту появилась чистая вода

В самом южном городе Хабаровского края Бикин по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализована масштабная модернизация изношенных сетей централизованного водоснабжения, начавшаяся еще в 2022 году. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.