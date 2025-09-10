В домах Бикина благодаря нацпроекту появилась чистая вода

В самом южном городе Хабаровского края Бикин по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализована масштабная модернизация изношенных сетей централизованного водоснабжения, начавшаяся еще в 2022 году. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В рамках модернизации проложено свыше 32 км новых водоводов, установлена современная автоматизированная станция очистки воды, смонтированы два резервуара чистой воды объемом 2 тыс. куб. м каждый. Общая стоимость проекта — свыше 2 млрд рублей. Около 16 тысяч бикинцев теперь обеспечены качественной коммунальной услугой.
— Реконструкция затронула ключевые участки городской водопроводной сети, включая замену изношенных труб, модернизацию насосных станций и установку современного оборудования. Эти меры призваны не только повысить эффективность работы системы, но и гарантировать бесперебойную подачу воды, минимизируя риски аварий и утечек, — подчеркнули в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.
Особое внимание уделяется качеству питьевой воды. Проведены работы по улучшению ее фильтрации и очистки. В конечном итоге жители города смогут пользоваться водой, которая полностью соответствует санитарным нормам и стандартам.
Отметим, что в рамках проекта «Чистая вода» в Хабаровском крае построено 5 объектов водоснабжения. В общей сложности качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечено 91,6% жителей региона, что на 3% пункта больше плановых показателей.