Магнитная буря 10 сентября 2025 года: волна геомагнитных ударов от вспышки на Солнце миновала Землю

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук (ИКИ РАН), на текущий момент геомагнитная обстановка на Земле остается в состоянии относительного спокойствия.
Специалисты отметили, что последний значительный всплеск активности был зафиксирован ранее, но быстро стабилизировался, оставив лишь незначительный остаточный эффект. Текущие измерения показывают отсутствие сильных колебаний магнитного поля.
Тем не менее, ученые предупреждают о возможности внезапных изменений, несмотря на общую тенденцию к стабилизации. Они подчеркивают, что даже при отсутствии явных признаков активности Солнца существует риск краткосрочных возмущений, вызванных небольшими изменениями в структуре солнечного ветра.
Эксперты уверены, что основная угроза миновала, и дальнейшие прогнозы свидетельствуют о сохранении спокойной геомагнитной обстановки.