Магнитная буря 10 сентября 2025 года: волна геомагнитных ударов от вспышки на Солнце миновала Землю

Тем не менее, ученые предупреждают о возможности внезапных изменений, несмотря на общую тенденцию к стабилизации. Они подчеркивают, что даже при отсутствии явных признаков активности Солнца существует риск краткосрочных возмущений, вызванных небольшими изменениями в структуре солнечного ветра.