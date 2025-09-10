Губернатор Игорь Кобзев оценил аэропорт и новый вокзал Усть-Кута

Для решения этой проблемы прямо в аэропорту было проведено совещание, посвященное подготовке к капитальному ремонту не только ВПП, но и рулежных дорожек с перроном. Губернатор сообщил, что полоса находится в федеральной собственности, и уже разработанная проектная документация проходит государственную экспертизу. Ожидается, что положительное заключение будет получено до конца года — это откроет путь к проведению конкурса для определения подрядчика. Начать долгожданные работы планируется уже в 2026 году, так как они включены в план мероприятий Росавиации на 2025−2030 годы и будут финансироваться из федерального бюджета.