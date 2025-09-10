Губернатор Игорь Кобзев оценил аэропорт и новый вокзал Усть-Кута

Во время рабочего визита в Усть-Кут губернатор Игорь Кобзев лично осмотрел состояние взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.
— Сейчас ее состояние оставляет желать лучшего, нужен капитальный ремонт. Оператор аэродрома проводит текущий ремонт, летом заменили поврежденные участки. Сегодня самолеты летают, но мы обеспокоены ситуацией, — отметил Игорь Кобзев.
Для решения этой проблемы прямо в аэропорту было проведено совещание, посвященное подготовке к капитальному ремонту не только ВПП, но и рулежных дорожек с перроном. Губернатор сообщил, что полоса находится в федеральной собственности, и уже разработанная проектная документация проходит государственную экспертизу. Ожидается, что положительное заключение будет получено до конца года — это откроет путь к проведению конкурса для определения подрядчика. Начать долгожданные работы планируется уже в 2026 году, так как они включены в план мероприятий Росавиации на 2025−2030 годы и будут финансироваться из федерального бюджета.
Этот ремонт крайне важен для развития всего региона, ведь пассажиропоток аэропорта превышает 149 тысяч человек. Он позволит значительно повысить безопасность полетов, увеличить количество рейсов, расширить маршрутную сеть и улучшить транспортную доступность северных территорий.
Также глава региона посетил крупнейший железнодорожный вокзал Усть-Кута на станции Лена, новое здание которого было открыто в прошлом году в честь 50-летия БАМа.
