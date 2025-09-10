Россиянам в 2026 году пересчитают пенсию, но есть нюансы

Следующий этап намечен на апрель. Тут уже будут учитываться доходы Соцфонда и рост средней зарплаты по стране. Эксперты отмечают, что при этом все положенные надбавки останутся. Это касается доплат за иждивенцев, «северные», за работу в сельской местности и другие.