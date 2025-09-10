Россиянам в 2026 году пересчитают пенсию, но есть нюансы

Российских пенсионеров ждет двухэтапная система индексации пенсий в 2026 году. О нюансах перерасчета социальных выплат сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов.
Первый этап запланирован на февраль следующего года. Это будет индексация в соответствии с фактической инфляцией по итогам 2025 года, которая, по прогнозам, составит порядка 9%.
«В результате фиксированная выплата к пенсии по старости, предположительно, возрастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а цена индивидуального пенсионного коэффициента составит 158,80 рубля», — говорится в сообщении.
Следующий этап намечен на апрель. Тут уже будут учитываться доходы Соцфонда и рост средней зарплаты по стране. Эксперты отмечают, что при этом все положенные надбавки останутся. Это касается доплат за иждивенцев, «северные», за работу в сельской местности и другие.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.