Собянин рассказал о работе МСД

Строительство магистрали стало одной из самых сложных и амбициозных задач. МСД — самый протяженный в России скоростной диаметр в черте города. Длина его прямого хода составляет 68 километров. Ключевая особенность трассы заключается в том, что большая ее часть (64 процента) проходит по эстакадам.