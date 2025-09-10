Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал о работе МСД

Два года назад запустили движение по основному ходу Московского скоростного диаметра (МСД). Итоги работы магистрали подвел 9 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

В настоящее время скоростной магистралью пользуются более 400 тысяч автомобилистов ежедневно.

— Жители шести округов — САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО — теперь быстрее добираются на работу и домой. Трасса связала крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, М-12 «Восток», Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов, — написал в мессенджере МАХ Сергей Собянин.

Строительство магистрали стало одной из самых сложных и амбициозных задач. МСД — самый протяженный в России скоростной диаметр в черте города. Длина его прямого хода составляет 68 километров. Ключевая особенность трассы заключается в том, что большая ее часть (64 процента) проходит по эстакадам.

Мэр столицы напомнил: в рамках проекта построили 220 километров дорог.

В работах были задействованы в общей сложности около 12 тысяч человек.

На магистрали уложили более трех миллионов квадратных метров асфальта, использовали свыше двух миллионов кубометров бетона, а для разного рода сооружений понадобилось около 240 тысяч тонн металла.

— Цифра — свыше 400 тысяч автомобилистов ежедневно — подтверждает, что Московский скоростной диаметр — трасса, которая востребована и необходима городу, — подчеркнул Сергей Собянин.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше