Собянин рассказал о работе МСД

В настоящее время скоростной магистралью пользуются более 400 тысяч автомобилистов ежедневно.
— Жители шести округов — САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО — теперь быстрее добираются на работу и домой. Трасса связала крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, М-12 «Восток», Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов, — написал в мессенджере МАХ Сергей Собянин.
Строительство магистрали стало одной из самых сложных и амбициозных задач. МСД — самый протяженный в России скоростной диаметр в черте города. Длина его прямого хода составляет 68 километров. Ключевая особенность трассы заключается в том, что большая ее часть (64 процента) проходит по эстакадам.
Мэр столицы напомнил: в рамках проекта построили 220 километров дорог.
В работах были задействованы в общей сложности около 12 тысяч человек.
На магистрали уложили более трех миллионов квадратных метров асфальта, использовали свыше двух миллионов кубометров бетона, а для разного рода сооружений понадобилось около 240 тысяч тонн металла.
— Цифра — свыше 400 тысяч автомобилистов ежедневно — подтверждает, что Московский скоростной диаметр — трасса, которая востребована и необходима городу, — подчеркнул Сергей Собянин.