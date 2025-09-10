Трамп: Студентка из России, похищенная в Ираке, освобождена

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена группировкой «Катаиб Хезболлах».
По словам Трампа, студентка Принстонского университета сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке.
В мае стало известно, что удерживаемую в плену у группировки «Катаиб Хизбалла» гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову освободят по итогам переговоров США и Ирака. Елизавета Цуркова — эксперт по Сирии, «Исламскому государству»* и Ближнему Востоку. Предположительно, она была взята в заложники в марте 2023 года. В Ирак Цуркова въехала по российскому паспорту для защиты докторской диссертации и научных исследований.
Кроме того, 15 февраля гражданина России Александра Труфанова освободили из плена в секторе Газа. Позднее его мать Елена Труфанова рассказала, что палестинские радикалы прострелили ему обе ноги во время похищения, которое произошло 7 октября 2023 года.
*Запрещенная в России террористическая организация.