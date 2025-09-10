Фон дер Ляйен выступит с обращением к Европейскому Союзу 10 сентября

В Страсбурге на заседании Европарламента 10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит свое ежегодное обращение, в котором подведет итоги деятельности ЕС. Основные тезисы ее выступления уже известны из публикаций документов Еврокомиссии, а также из материалов, появившихся в СМИ.
Уточняется, что среди ключевых тем, которые фон дер Ляйен поднимет в своей речи, — все те же старые тезисы про «необходимость противодействия России», поддержку Украины и ускорение милитаризации ЕС. Особое внимание будет уделено развитию цифровых технологий и систем, основанных на искусственном интеллекте.
Также глава Еврокомиссии выступит за продолжение «зеленого перехода», хотя, по информации источников, этой теме будет уделено меньше внимания, чем в предыдущие годы.
Также известно, что фон дер Ляйен подробно остановится на отношениях ЕС с США и будет защищать торговую сделку между двумя блоками, согласно которой ЕС согласился платить односторонние пошлины в размере 15%.
Многие европейцы хотят отставки Урсулы фон дер Ляйен с поста главы Еврокомиссии, как стало известно ранее. Около шести из десяти жителей ЕС считают, что она больше не должна занимать эту должность. Более половины опрошенных выразили откровенное недовольство сделкой фон дер Ляйен с Трампом, назвав ее унизительной.