«НЛО»: аэропорт Вильнюса был парализован из-за необычного инцидента

Главный аэропорт Литовской Республики 9 сентября временно прекратил прием и отправку рейсов из-за потенциальной угрозы. Подробности приводит местный информпортал Delfi.
Согласно данным Национального центра кризисного управления, инцидент произошел утром вторника в международном аэропорту Вильнюса.
По информации Delfi, причиной стал появившийся над воздушной гаванью «неопознанный летающий объект». Однако на данный момент не известно, что именно зафиксировали системы обнаружения.
Стоит добавить, что аналогичный инцидент произошел в Литве и неделей ранее. Борт Президента страны Гитанаса Науседе 3 сентября был вынужден отложить посадку в Вильнюсском аэропорту из-за «НЛО» — в тот день им оказался обычный воздушный беспилотник.
