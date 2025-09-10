«НЛО»: аэропорт Вильнюса был парализован из-за необычного инцидента

Стоит добавить, что аналогичный инцидент произошел в Литве и неделей ранее. Борт Президента страны Гитанаса Науседе 3 сентября был вынужден отложить посадку в Вильнюсском аэропорту из-за «НЛО» — в тот день им оказался обычный воздушный беспилотник.