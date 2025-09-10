Общественные туалеты оборудуют на остановках в Хабаровске

«Здесь по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука проведут реконструкцию сквера и обустройство Могилевского дворика. В рамках концессионного соглашения с инвестором проекта достигнута договоренность с предпринимателем об установке в районе остановки общественного туалета, который в дальнейшем он также планирует обслуживать», — рассказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин.