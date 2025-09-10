Ричмонд
Общественные туалеты оборудуют на остановках в Хабаровске

Разговоры об установке туалетов на остановках общественного транспорта в Хабаровске ведутся уже давно. Сейчас решением этого вопроса занялись вплотную, сообщила председатель комиссии по городскому хозяйству и транспорту городской общественной палаты Елена Шадуя.

Источник: Мэрия Хабаровска

Накануне представители администрации посетили остановку «Уссурийский бульвар», место стоянки автобусов № 25 и 88.

«Здесь по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука проведут реконструкцию сквера и обустройство Могилевского дворика. В рамках концессионного соглашения с инвестором проекта достигнута договоренность с предпринимателем об установке в районе остановки общественного туалета, который в дальнейшем он также планирует обслуживать», — рассказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин.

В ближайшее время решат вопрос о подключении санузла к электричеству и водоотведению. Следующий объект, где намерены оборудовать общественный туалет для водителей и пассажиров, — это остановка «Диспетчерская», конечная маршрутов № 8, 35, 114а, 16 В, 46.