Общественные туалеты оборудуют на остановках в Хабаровске

Накануне представители администрации посетили остановку «Уссурийский бульвар», место стоянки автобусов № 25 и 88.
«Здесь по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука проведут реконструкцию сквера и обустройство Могилевского дворика. В рамках концессионного соглашения с инвестором проекта достигнута договоренность с предпринимателем об установке в районе остановки общественного туалета, который в дальнейшем он также планирует обслуживать», — рассказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин.
В ближайшее время решат вопрос о подключении санузла к электричеству и водоотведению. Следующий объект, где намерены оборудовать общественный туалет для водителей и пассажиров, — это остановка «Диспетчерская», конечная маршрутов № 8, 35, 114а, 16 В, 46.