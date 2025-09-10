Пенсионерам дважды за год поднимут выплаты

До 2026 года индексация страховых пенсий в России проводилась один раз в год, обычно в январе, по прогнозной инфляции, что не всегда отражало реальный рост цен. В 2025 году для компенсации несоответствия пенсии повышали дважды. Новый порядок с двумя этапами индексации введен для более точного и своевременного учета инфляции и доходов Социального фонда, что должно повысить защиту пенсионеров от роста цен.