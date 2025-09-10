В РФ предложили увеличить налоги на чрезмерное богатство

«Сейчас 22% платят те, кто получают свыше 50 млн рублей в год. И те, кто 500 млн рублей получает и даже больше, они все равно платят только 22%. Первое решение — это реальная прогрессия. Пускай платят и 25%, и 35%. Ничего с ними не сделается», — заявил парламентарий в беседе с ТАСС.