В РФ предложили увеличить налоги на чрезмерное богатство

Богатейших граждан страны могут ждать новые повышения НДФЛ.
В России для сверхбогатых граждан планируют поднять прогрессивную шкалу НДФЛ выше 22%. Также необходим специальный налог на благосостояние, уверен председатель партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Сейчас 22% платят те, кто получают свыше 50 млн рублей в год. И те, кто 500 млн рублей получает и даже больше, они все равно платят только 22%. Первое решение — это реальная прогрессия. Пускай платят и 25%, и 35%. Ничего с ними не сделается», — заявил парламентарий в беседе с ТАСС.
Миронов также выступил с инициативой введения дополнительного сбора на самолеты, яхты и вертолеты. В то же время, по словам депутата, важно проследить за тем, чтобы данный налог на предметы роскоши не затрагивал обычных граждан и уплачивался исключительно состоятельными лицами и олигархами.
Ранее было установлено, что состояние богатейших россиян увеличилось на 15 млрд долларов за квартал, пишет RT. На этом фоне состояние самых богатых граждан США стало больше на 1,2 трлн долларов за год, отмечает «Национальная служба новостей».