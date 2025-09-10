Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно есть осенью

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Осенью рекомендуется есть не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.
«Осенью рекомендовано съедать не менее 400−500 граммов овощей и фруктов в день, оптимально — три порции овощей и две порции фруктов», — сказала Якимова.
Врач отметила, что детям особенно необходимо получать витамины и клетчатку из овощей и фруктов каждый день, так как это не только укрепляет иммунитет, но и формирует правильные пищевые привычки.
«Главное правило для родителей — пусть на тарелке ребёнка будет овощ или фрукт к каждому приёму пищи», — заявила Якимова.