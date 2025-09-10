В Красноярске впервые пройдёт финал конкурса «Лучший лесной пожарный»

По словам первого заместителя министра природных ресурсов и лесного комплекса края, регион выбран площадкой для проведения финала не случайно: Красноярский край занимает второе место в стране по площади лесного фонда, а его специалисты традиционно входят в число лучших лесопожарных формирований России.