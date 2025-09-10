В Красноярске впервые пройдёт финал конкурса «Лучший лесной пожарный»

В Красноярске впервые состоится финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2025». Об этом сообщили в краевом правительстве.
С 16 по 18 сентября на острове Татышев соберутся 26 участников — победители региональных этапов из России, Армении и Белоруссии. Красноярский край представит инструктор десантно-пожарной группы Лесопожарного центра Евгений Семёнов.
Состязания включают преодоление полосы препятствий с использованием ранцевых огнетушителей, бензопил и мотопомп, спортивное ориентирование и многоборье с бегом по пересечённой местности. Вне конкурса десантники Авиалесоохраны, работавшие этим летом в Забайкалье, Туве и Красноярском крае, проведут показательное тушение условного пожара.
Зрителей также ждёт авиашоу: в небо поднимутся самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-8. Авиапожарные выполнят демонстрационные полёты и прыжки с парашютами.
По словам первого заместителя министра природных ресурсов и лесного комплекса края, регион выбран площадкой для проведения финала не случайно: Красноярский край занимает второе место в стране по площади лесного фонда, а его специалисты традиционно входят в число лучших лесопожарных формирований России.
Конкурс проводится уже в 11-й раз при поддержке губернатора и правительства края. Вход на мероприятия свободный, зрителями могут стать все желающие.