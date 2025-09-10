Юристы рассказали, можно ли уходить на больничный после увеличения груди

Ранее Социальный фонд России напоминал, что выплаты по больничному листу не производятся, если сотрудник продолжает работать по совместительству, даже дистанционно, во время временной нетрудоспособности. Для получения пособия важен страховой стаж, а оформление больничного допускается только при наличии медицинских показаний, а не по личным причинам, включая эстетические операции.