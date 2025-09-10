Установили рекорд, поразив цель с большого расстояния

— Тогда мы штурмовали Новодмитровку — населенный пункт между Селидово и Курахово. И перед поселком была лесополоса, вся забитая вэсэушниками — и пулеметчиками, и бойцами с птурами, и операторами БПЛА, — вспоминает танкист. — В первый день туда поехала БМП с десантом, но, к сожалению, не доехала. Ну, а на следующий день командование придумало дерзкую операцию, а мы ее успешно реализовали. Рано утром, по туману, мы выдвинулись с неожиданного направления, откуда нас не ждали. Не говорю, что совсем не было страшно — мандраж небольшой был. Но мы сделали свою работу хорошо. По нам сразу начала работать артиллерия, около самой лесополосы подорвались на мине, которая, к счастью, не повредила машину, и на полной скорости — километров 60 в час — влетели в посадку и прошли ее насквозь — прямо по окопам, блиндажам, подготовленным огневым позициям. Потом по нашим следам прошли БМП, высадили десант, бойцы закрепились в селе. А мы отстреляли боекомплект, прикрывая их атаку. Противник подтянул две «Бабы-яги», было по нам четыре сброса, но ни один не попал. Ну, а после боя, когда ремонтировали танк, долго отмывали гусеницы.