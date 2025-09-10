Установили рекорд, поразив цель с большого расстояния

В зоне СВО спецкор «Вечерней Москвы» встретился с бойцами 60-го гвардейского отдельного мотострелкового батальона «Сомали» Южного военного округа.
Недавно танкисты батальона поставили рекорд — поразили цель, вражеский опорник, на дистанции 13,3 километра. До этого такое не удавалось ни одному танковому экипажу.
Командир танка с позывным «Столичный» — доброволец. До начала СВО он трудился в родном Подмосковье в крупной компании на руководящей должности. А после начала боевых действий решил сменить уютный кабинет на пропахшую соляркой и порохом железную боевую машину — Т-80 БВМ. И «Братишка», как называет танк сам боец, ни разу его не подвел. Хотя пережить им вместе пришлось разное — и подрывы на вражеских минах, и удары дронов-камикадзе, от которых на его железных бортах осталось немало шрамов, и даже отчаянную атаку на позиции противника, когда, как во времена Великой Отечественной, пришлось утюжить траками окопы и блиндажи. «Столичный» вспоминает, что тяжелее всего ему было привыкнуть на войне к «грязному» небу. И если смотреть под ноги, выискивая «лепестки» и другие мины, привык сразу, то оперативно реагировать на появление в небе «птиц» научиться было сложнее.
— В мирное время не думаешь, что над головой может летать что-то смертоносное. Первое время было тяжеловато слушать и смотреть небо. Раздражал «комариный писк» дронов. Сейчас мы его не замечаем, — говорит командир.
Просто делали работу.
— Я пошел на СВО, потому что не хочу, чтобы мой ребенок видел и переживал то, что довелось пережить и увидеть людям здесь, на Донбассе. Я знал о том, что происходит здесь, от друзей. В «Сомали» я хотел целенаправленно — у меня тут были друзья. И я ни разу не пожалел, что попал именно в это легендарное подразделение. «Сомали» — это сила. Низкий поклон этим ребятам, которые встали в 2014 году и начали защищать свою землю. У нас отличное командование, отличное обеспечение. Служу в танковом взводе на должности механика-водителя и по совместительству исполняю обязанности командира танка, — рассказывает «Столичный», бережно поправляя свой талисман, присланный ему дочерью и надежно прикрепленный к броне — плюшевую фигурку мультяшного персонажа. — Отмечу, что Т-80 БВМ — отличные машины. Нам выдали их три года назад, и мы ни одной не потеряли.
О поставленном (и официально подтвержденном) рекорде СВО — поражении цели из танковой пушки на дистанции 13,3 километра — «Столичный» рассказывает неохотно. И уверяет, что экипаж просто делал свою работу так, как нужно.
— Там было здание, и перед ним небольшой опорный пункт, который мешал пехоте продвинуться вперед и захватить объект. И нам надо было туда попасть, что мы и сделали, — объясняет командир боевой машины. — Работаем сейчас, конечно, только с закрытых огневых позиций, корректируем огонь с помощью «птичек».
Давили противников траками.
Самый страшный бой экипажу «Столичного» удалось пережить в прошлом году. Это был настоящий штурм со стрельбой прямой наводкой и «закапыванием» траками вражеских траншей.
— Тогда мы штурмовали Новодмитровку — населенный пункт между Селидово и Курахово. И перед поселком была лесополоса, вся забитая вэсэушниками — и пулеметчиками, и бойцами с птурами, и операторами БПЛА, — вспоминает танкист. — В первый день туда поехала БМП с десантом, но, к сожалению, не доехала. Ну, а на следующий день командование придумало дерзкую операцию, а мы ее успешно реализовали. Рано утром, по туману, мы выдвинулись с неожиданного направления, откуда нас не ждали. Не говорю, что совсем не было страшно — мандраж небольшой был. Но мы сделали свою работу хорошо. По нам сразу начала работать артиллерия, около самой лесополосы подорвались на мине, которая, к счастью, не повредила машину, и на полной скорости — километров 60 в час — влетели в посадку и прошли ее насквозь — прямо по окопам, блиндажам, подготовленным огневым позициям. Потом по нашим следам прошли БМП, высадили десант, бойцы закрепились в селе. А мы отстреляли боекомплект, прикрывая их атаку. Противник подтянул две «Бабы-яги», было по нам четыре сброса, но ни один не попал. Ну, а после боя, когда ремонтировали танк, долго отмывали гусеницы.
Главное — правильно обустроить позиции.
Но такие штурмовые действия — исключение из правил. Обычно танки сейчас используются, по сути, как самоходные орудия — для поддержки действий пехоты с закрытых огневых позиций и подавления выявленных огневых точек противника.
— Не все так просто, как раньше: сел в танк и поехал впереди колонны. Сейчас, прежде чем начать работать, мы проходим очень много километров, ищем подходящие позиции, — объясняет танкист. — Потом проходим маршрут, чтобы выявить мины и прочие возможные «сюрпризы» противника. Тянем масксети, роем капониры, ставим мины. Только после этого экипаж выдвигает «коробочку» на позиции, после берем паузу, чтобы понять, не обнаружил ли нас противник. И если все спокойно, начинаем работать по целям. В день (ночью танки не работают — у них при выстрелах греются стволы, и они легко засекаются с помощью тепловизора) выпускаем от 10 до 30 снарядов.
Наемники не помогут.
«Столичный» твердо уверен в победе нашей армии. И считает, что никакая западная помощь Украине не поможет.
— Сегодня мы воюем с половиной мира. И уж точно со всем Западом. Иногда кажется, что самих украинцев в ВСУ почти не осталось. Кто-то сбежал, кто-то погиб, — уверен он. — Могу сказать, что у нас на покровском направлении очень много иностранных наемников. Сам слышал польскую и испанскую речь. Но я уверен, что Украине не помогут наемники. Потому что за нами — правда. А нацизм должен быть уничтожен.
СПРАВКА.
Т-80БВМ — российская модернизация основного боевого танка Т-80БВ семейства танков Т-80. Разработан и производится Омским заводом транспортного машиностроения. Основное вооружение — гладкоствольная пушка 2А46М-4 калибра 125 мм.