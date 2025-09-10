Суд арестовал активы экс-замминистра Светлицкого по иску Генпрокуратуры

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на активы бывшего замминистра энергетики и главы АО «Евразийский» Станислава Светлицкого по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества в доход государства.
Согласно судебным материалам, с которыми ознакомился ТАСС, 8 сентября судебные приставы открыли исполнительное производство для ареста имущества. При этом долг Светлицкого превышает 7,6 млрд рублей, часть из которых взыскивается принудительно.
Ранее Басманный суд продлил арест экс-замгубернатора Брянской области Петроченко.