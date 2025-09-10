Эксперт раскрыл, почему «Буханка» стоит дороже китайских авто

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почему советский внедорожник «Буханка» у некоторых дилеров стоит дороже китайских авто, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, такая картина складывается из-за того, что кто-то пытается сравнить несопоставимые вещи. Китайские автомобили — обычные «легковушки», предназначенные для комфортного перемещения в пространстве на асфальтированных дорогах. Они оснащены множеством современных функций.
УАЗ «Буханка» производят и покупают совсем с другими целями. Это скорее профессиональный механизм, способный перемещаться по любому типу покрытий.
«Такой механизм не может стоить дешево по определению», — считает аналитик.
При этом базовая версия автомобиля стоит от 1 318 500 рублей, что не очень много для нынешних реалий, тем более с учетом максимального оснащения для выполнения основных функций. Да и китайские авто нельзя назвать дешевыми — многие предложения на сайтах дилеров призваны привлечь покупателя, а затем цена вырастает, заключил он.