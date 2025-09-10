Кардиолог Рохас раскрыл секрет быстрого засыпания

Кардиолог Аурелио Рохас поделился простым способом, который может значительно сократить время засыпания.
По его словам, принятие горячего душа или ванны за один-два часа до сна помогает людям с бессонницей уснуть на 36 процентов быстрее. Врач отметил, что этот метод даже более эффективен, чем распространенные практики, такие как физические упражнения или диета.
Рохас пояснил, что вечерний теплый душ улучшает качество сна, поскольку расширение сосудов кожи способствует отводу избыточного тепла. Это, в свою очередь, запускает выработку мелатонина, гормона, регулирующего циркадные ритмы, и снижает уровень кортизола — гормона стресса, передает Vanitatis.
В момент сильного стресса или переживаний кора надпочечников начинает усиленно вырабатывать кортизол — «гормон стресса». Из-за этого качество жизни человека заметно страдает. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, какие признаки указывают на повышенный уровень «гормона стресса» в крови и что с этим делать.
Количество сна играет важную роль не только с точки зрения физического здоровья, но и психоэмоционального состояния. При этом не только его недостаток, но и переизбыток могут негативно отразиться на качестве жизни и спровоцировать развитие серьезных недугов. О том, чем опасен продолжительный сон, — в материале «ВМ».