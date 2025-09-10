Кардиолог Рохас раскрыл секрет быстрого засыпания

Количество сна играет важную роль не только с точки зрения физического здоровья, но и психоэмоционального состояния. При этом не только его недостаток, но и переизбыток могут негативно отразиться на качестве жизни и спровоцировать развитие серьезных недугов. О том, чем опасен продолжительный сон, — в материале «ВМ».