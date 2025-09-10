Ричмонд
Компания-строитель новосибирского метро попала под судебный арест

Арбитражный суд НСО наложил арест на банковские счета компании «Спецтрансстрой».

Об этом сообщает РБК. Арбитражный суд Новосибирской области принял решение в пользу региональной прокуратуры и наложил арест на банковские счета компании «Спецтрансстрой». Эта компания в прошлом занималась строительством станции метро «Спортивная» в качестве подрядчика.

Строительная организация базируется в Новосибирске. Руководит компанией Александр Ельцов, а её владельцем является Сергей Дмуха.

Отметим, что «Спецтрансстрой» провалил два крупных проекта: станцию метро «Спортивная» (строительство затянулось с 2018 по 2025 год) и ремонт Октябрьского моста. Летом 2024 года мэрия расторгла договоры с компанией. Позже директора Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача обвинили в хищении 130 млн рублей при строительстве объектов в Татарске и реконструкции центра «Вектор».