Компания-строитель новосибирского метро попала под судебный арест

Отметим, что «Спецтрансстрой» провалил два крупных проекта: станцию метро «Спортивная» (строительство затянулось с 2018 по 2025 год) и ремонт Октябрьского моста. Летом 2024 года мэрия расторгла договоры с компанией. Позже директора Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача обвинили в хищении 130 млн рублей при строительстве объектов в Татарске и реконструкции центра «Вектор».