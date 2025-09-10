«Бей, беги или замри»: психолог объяснила, как поменять реакцию на стресс

Стресс может настигнуть в любой момент — даже в самой обычной ситуации: сердце начинает биться быстрее, а ладони моментально покрываются потом. Профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева объяснила KP.RU, почему организм реагирует именно так и можно ли изменить эту реакцию.
— У всех нас есть врожденные реакции на угрозу: бей, беги, замри, подстройся. Но какая из них становится основной — зависит от опыта. Если на ребенка кричат родители, не дают ему объясниться, поднимают руку — скорее всего, такой ребенок будет реагировать на их агрессию замиранием, ведь он не может постоять за себя ни физически, ни словесно, бежать ему некуда, — рассказала эксперт.
По словам Киселевой, изменить такую привычку можно. Для этого нужно сначала осознать, что именно запускает реакцию. А дальше учиться переключаться и выбирать другую стратегию, например, попытаться спокойно обсудить проблему и договориться.
Психолог отметила, что такие навыки развиваются постепенно. Главное — не оставлять стресс без внимания и помнить, что реакцию можно «переписать», сделав ее более эффективной и здоровой.