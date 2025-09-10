В Красноярске ожидается прохладная и дождливая среда 10 сентября

10 сентября жителей краевого центра ждет типичная осенняя погода.
По данным синоптиков, день будет облачным с прояснениями, временами ожидается небольшой дождь.
Температурный режим сохранится в комфортных пределах: ночью столбики термометров покажут +10…+12 градусов, днем воздух прогреется до +16…+18 градусов.
Ветер северо-западный умеренный, 5−10 м/с, что создаст ощущение прохлады. Горожанам рекомендуется иметь при себе зонты и одеваться по погоде, учитывая возможность осадков и ветреную погоду.
Такой прогноз соответствует сезонным нормам для второй недели сентября в Красноярске.