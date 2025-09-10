Новосибирцы до 1 октября могут подать заявление на получение социальных услуг

При отказе от набора соцуслуг новосибирцам будет выплачиваться ежемесячная компенсация.
У жителей региона появилась возможность оформить важные социальные льготы. Подать заявление в Социальный фонд России можно до 1 октября текущего года.
Среди доступных льгот — льготные лекарства, медицинские изделия, специализированное лечебное питание и путёвки на санаторно-курортное лечение. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя вариант социальной поддержки.
При отказе от набора социальных услуг ежемесячно выплачивается компенсация в размере 1728,46 рублей. Если же выбрать получение льгот в натуральном виде, объём помощи будет определяться с учётом индивидуальных потребностей человека, а не фиксированной денежной суммы.