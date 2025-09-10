Новосибирцы до 1 октября могут подать заявление на получение социальных услуг

При отказе от набора социальных услуг ежемесячно выплачивается компенсация в размере 1728,46 рублей. Если же выбрать получение льгот в натуральном виде, объём помощи будет определяться с учётом индивидуальных потребностей человека, а не фиксированной денежной суммы.