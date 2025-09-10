Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске заметили полчища «летающих клещей»

Они кусают людей и могут переносить боррелиоз.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске обнаружили клещей с крыльями. Об этом пишет Ngs24.ru.

Необычных насекомых с крыльями заметили на окраине Красноярска. Видео с ними появилось в одном из Telegram-каналов. На кадрах летающее насекомое ползает по волосам мальчика.

Отмечается, что кровососущие насекомые могут быть переносчиками боррелиоза, но гораздо реже, чем обычные клещи. Они предпочитают забираться в волосистую часть головы или под одежду.

Биолог Яков Колесников пояснил журналистам, что это так называемые «лосиные мухи». Они кормятся и размножаются на крупных животных, таких как маралы или лоси с оленями. Зимуют, прячась в шерсти. Иногда вместо оленей они садятся на людей.

Если такое насекомое забралось в волосы, то его следует как можно скорее снять и выкинуть. Иначе «лосиная муха» может вцепиться в кожу.

К счастью, к питанию после приземления эти насекомые приступают далеко не сразу — может пройти целый час. За это время можно успеть его заметить и снять с себя.

Кровососы будут встречаться до октября. Большая их численность говорит о том, что копытными в лесу все в порядке.

Добавим, что в Красноярске «лосиных мух» встречали в районе «Бобрового лога» и турбазы. Отмечается, что их там полчища.

Ранее сообщалось о том, что с наступлением осени клещи не перестали кусать жителей Красноярского края. Они до сих пор встречаются.