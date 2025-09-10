Тимати передал СБУ искать его в клубе

Напомним, что по данным СБУ, Тимати внесли в базу розыска из-за якобы незаконного посещения Крыма. На Украине посчитали, что артист неоднократно посещал полуостров после 2014 года, где дал около семи концертов. СБУ подчеркнула его связь с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что Тимати был его доверенным лицом на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, присутствовал на инаугурации и на мероприятиях в честь победы на выборах.