Тимати передал СБУ искать его в клубе

Согласно данным из открытых источников, СБУ объявила Тимати в розыск 1 июля. Ранее ему заочно предъявили обвинения по статье о нарушении порядка въезда на территории, которые Киев не контролирует. С 2017 года имя Тимати также значится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»**.
«СБУ: “Мы разыскиваем Тимати!” Тимати: “Если я нужен тебе — ищи меня в клубе”, — прокомментировал ситуацию рэпер.
Исполнитель добавил, что считает нахождение в подобных списках показателем уровня влияния личности. Он отметил, что воспринимает это как «большой комплимент» и выразил благодарность.
Напомним, что по данным СБУ, Тимати внесли в базу розыска из-за якобы незаконного посещения Крыма. На Украине посчитали, что артист неоднократно посещал полуостров после 2014 года, где дал около семи концертов. СБУ подчеркнула его связь с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что Тимати был его доверенным лицом на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, присутствовал на инаугурации и на мероприятиях в честь победы на выборах.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
** Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.