Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров отреагировал на протесты во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что гордится ролью своей платформы в организации протестов против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он сам написал в X.

Павел Дуров заявил, что гордится участием в протестах против Макрона.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что гордится ролью своей платформы в организации протестов против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он сам написал в X.

«Горжусь тем, что Telegram является инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства — и они наносят ответный удар», — написал Павел Дуров.

Год назад Павел Дуров уже становился фигурантом громкого инцидента во Франции — его задержали из-за ошибки местной полиции, которая, по его словам, не соблюдала необходимые юридические процедуры при взаимодействии с Telegram. Позднее расследование не выявило нарушений со стороны Дурова или платформы, а он подчеркнул, что мессенджер своевременно реагирует на все законные запросы французских властей.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше