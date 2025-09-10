Дуров отреагировал на протесты во Франции

Павел Дуров заявил, что гордится участием в протестах против Макрона.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что гордится ролью своей платформы в организации протестов против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он сам написал в X.
«Горжусь тем, что Telegram является инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства — и они наносят ответный удар», — написал Павел Дуров.
Год назад Павел Дуров уже становился фигурантом громкого инцидента во Франции — его задержали из-за ошибки местной полиции, которая, по его словам, не соблюдала необходимые юридические процедуры при взаимодействии с Telegram. Позднее расследование не выявило нарушений со стороны Дурова или платформы, а он подчеркнул, что мессенджер своевременно реагирует на все законные запросы французских властей.