Церковный праздник 10 сентября 2025: день памяти Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого — что можно и нельзя делать

Православные верующие 10 сентября отмечают день памяти двух святых — праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого. Этот день в народном календаре носит название «Анна и Савва Скирдники» и связан с завершением полевых работ.
Историческая основа праздника.
Праведная Анна Пророчица из Иерусалима была благочестивой вдовой, удостоившейся встретить младенца Христа в храме. Преподобный Савва Крыпецкий — русский святой XV века, основатель Крыпецкого монастыря под Псковом, известный своим аскетизмом и чудотворениями.
Традиции и приметы дня.
Скирдование: В этот день традиционно завершали уборку хлеба и формировали скирды («скирды» — стога хлеба). Считалось, что Савва Крыпецкий покровительствует земледельцам.
Приметы на погоду:
Утренний туман — к устойчивой хорошей погоде.
Журавли летят высоко — к теплой осени.
Лист на березе остался — снег ляжет поздно.
Молитвы: Женщины молились Анне Пророчице о благополучии детей и семейном счастье.
Что не рекомендуется делать.
Откладывать дела: Считалось, что начатое в этот день дело должно быть завершено — это сулит успех в будущем.
Ссориться: Конфликты в этот день могут привести к длительным раздорам.
Оставлять урожай в поле: По поверью, неубранные колосья привлекают нечистую силу.
Пренебрегать помощью: Отказ нуждающимся в этот день мог обернуться финансовыми трудностями.
Современное значение.
Сегодня этот день — повод вспомнить о важности завершения начатых дел и благодарности за плоды труда. В храмах Красноярска пройдут праздничные богослужения, а горожане могут почтить память святых добрыми делами и молитвой.
Интересный факт: В народе верили, что рожденные 10 сентября обладают даром предвидения и особой связью с природой. Им рекомендовалось носить аметист как камень-оберег.