В роддоме Хабаровска устранены нарушения после жалоб на насекомых

Прокуратура внесла представление главному врачу учреждения.

Источник: AP 2024

Новости, Хабаровск. Прокуратура Центрального района Хабаровска провела проверку в родильном доме имени докторов Венцовых после многочисленных жалоб пациентов на наличие насекомых в медицинском учреждении. Поводом для контроля стали публикации в социальных сетях, где женщины жаловались на антисанитарные условия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В ходе проверки информация подтвердилась. Прокуратура внесла представление главному врачу учреждения и инициировала привлечение его к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

В рамках исполнения прокурорского предписания в роддоме проведено полное энтомологическое обследование, внеплановая дезинсекция всех помещений и генеральная уборка. По результатам повторной проверки насекомые в медицинском учреждении не обнаружены. Нарушения санитарного законодательства в роддоме полностью устранены.