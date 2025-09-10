Кравцов рассказал, какими продуктами должны питаться школьники

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Российским школам даны рекомендации, какими продуктами должны питаться дети в столовых и буфетах образовательных учреждений, Роспотребнадзором также разработано меню для учеников, которое учитывает особенности каждого ребенка, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Есть рекомендованное Роспотребнадзором меню разнообразное, причем оно учитывает особенности регионов, также учитывает особенности того или иного школьника. Например, у кого-то аллергия, кому-то нельзя те или иные продукты, это тоже все учитывается, важно качество питания. Качество, которое, как я рассказал, проверяется Роспотребнадзором, и соответствующие рекомендации есть», — сказал министр в ходе интервью на полях Восточного экономического форума.
Кравцов добавил, что определенного списка разрешенной для школьников еды нет, однако Роспотребнадзор проверяет продукты, которые поставляются в образовательные учреждения страны.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.