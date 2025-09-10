Учителя русского и литературы с личным блогом оставили работать в школе

Департамент образования Новосибирска не выявил нарушений в её контент-деятельности.
Ранее родители учеников были возмущены контентом в социальных сетях педагога.
В департаменте образования Новосибиска подчеркнули, что ведение блога и его содержание не противоречат ТК. Поскольку прямых нарушений, препятствующих педагогической деятельности, выявлено не было, увольнение учительницы признано нецелесообразным.
В самой школе ситуацию урегулировали следующим образом: из-за ремонта здания и организационных моментов класс временно перешёл к другому преподавателю. При этом на будущий учебный год педагог может вернуться к работе по желанию родителей. После беседы с директором девушка удалила спорные публикации из своего профиля.