Аэропорт Сочи массово задерживает рейсы

В сочинском аэропорту продолжаются массовые задержки.

«В настоящее время изменено расписание ряда авиаперелетов. В международном терминале задержано свыше 17 рейсов: вылет откладывается для пяти рейсов, еще 13 ожидают прибытия», — сообщили в аэропорту Сочи.

По данным, задержки авиарейсов затронули направления из Сургута, Челябинска, Москвы, а также ряда других городов России. В частности, пассажиры отложенного рейса Сочи — Санкт-Петербург на 12 часов продолжают ожидать посадки.