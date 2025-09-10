Парк имени Сергея Лазо во Владивостоке готовится к масштабным преобразованиям

Однако на этом планы по преобразованию не заканчиваются. Проект обещает сделать парк еще более функциональным и привлекательным для разных категорий горожан и гостей Владивостока. В ближайшее время здесь начнется строительство современной спортивной площадки для активного отдыха и новой, безопасной детской игровой зоны. Значительное внимание будет уделено и озеленению: территория пополнится новыми деревьями и кустарниками, что сделает ее еще более природной и уютной.