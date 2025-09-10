Парк имени Сергея Лазо во Владивостоке готовится к масштабным преобразованиям

Как рассказали представители муниципального учреждения, ответственного за парк, подрядная организация уже завершила подготовительный этап, закупила все необходимые материалы и готова приступить к активным работам с 10 сентября.
Основной задачей нового этапа благоустройства является создание единой, гармоничной и комфортной среды для посетителей. Специалистам предстоит интегрировать ранее модернизированную южную территорию парка с северным участком, создав для этого сеть удобных и продуманных пешеходных связей.
Однако на этом планы по преобразованию не заканчиваются. Проект обещает сделать парк еще более функциональным и привлекательным для разных категорий горожан и гостей Владивостока. В ближайшее время здесь начнется строительство современной спортивной площадки для активного отдыха и новой, безопасной детской игровой зоны. Значительное внимание будет уделено и озеленению: территория пополнится новыми деревьями и кустарниками, что сделает ее еще более природной и уютной.
Кроме того, инфраструктура парка получит существенное дополнение. Для максимального удобства посетителей установят новые лавочки для отдыха и урны для поддержания чистоты, а также модульный санитарный блок. Особое внимание уделят развитию пляжной зоны.
«Завершить все работы планируется до конца текущего года. Тогда каждый житель и гость приморской столицы сможет насладиться прогулками и отдыхом в обновленном комфортном пространстве», — добавили в муниципальном учреждении «Лазо».
Финансирование этого значимого для города проекта осуществляется за счет средств специального казначейского кредита.