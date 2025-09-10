China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханем

Рейсы Ухань — Москва и Москва — Ухань будут выполняться на самолетах Airbus A350−900 два раза в неделю — по воскресеньям и вторникам. Полет из российской столицы в Ухань займет примерно 8 часов 15 минут, а в обратном направлении — 9 часов 5 минут.
Авиамаршрут между двумя городами был запущен в июле 2014 года, однако был приостановлен в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19.
С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Как поясняли в Пекине, россияне смогут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.