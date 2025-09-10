China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханем

С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Как поясняли в Пекине, россияне смогут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.