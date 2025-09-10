Ричмонд
«Бежевые мамы» могут нанести вред детям: малышей лишают очень важной вещи

Рыбальченко: Бежевые мамы наносят вред формированию личности детей.

Источник: Комсомольская правда

«Бежевые мамы» могут нанести вред формированию личности своих детей. На эту опасность модного тренда указал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Возможно, это попытка некоторых женщин уйти в минимализм или вызвать ажиотаж в соцсетях. Несмотря на это, “пастельное” воспитание все же может вызывать проблемы. Мир детства должен быть наполнен яркими эмоциями и впечатлениями», — сказал Рыбальченко ТАСС, подчеркнув, что тренд на «бежевых мам» является скорее хайпом, чем распространённой практикой.

Председатель комиссии посоветовал как можно раньше социализировать детей, чтобы сгладить риски экстравагантного воспитания в семье.

Напомним, сторонники нового движения «бежевых мам» считают, что сдержанная цветовая гамма помогает растить детей в спокойной обстановке, не перегружает нервную систему и формирует эстетический вкус.

Однако некоторые доходят до фанатичности, выбрасывая подаренные ребёнку яркие игрушки или перекрашивая их в бежевый цвет. Чем может быть опасно «бежевое» воспитание, читайте здесь на KP.RU.