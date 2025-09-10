В районах Комсомольска 11 сентября отключат холодную воду

В четверг, 11 сентября, с 10:00 до окончания работ будет полностью отключено холодное водоснабжение в микрорайонах Менделеева, Парус и поселке Хорпинском Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре. Одновременно будет снижено давление в системе водоснабжения всего Ленинского округа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".