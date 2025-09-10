Ричмонд
В районах Комсомольска 11 сентября отключат холодную воду

Причиной стала необходимость срочной ликвидации аварии на водопроводе.

Источник: Freepik

В четверг, 11 сентября, с 10:00 до окончания работ будет полностью отключено холодное водоснабжение в микрорайонах Менделеева, Парус и поселке Хорпинском Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре. Одновременно будет снижено давление в системе водоснабжения всего Ленинского округа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Причиной отключения стала необходимость срочной ликвидации аварии на магистральном водопроводе города. Специалисты МУП «Горводоканал» проведут все работы в максимально сжатые сроки.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям указанных микрорайонов заранее запастись необходимым количеством холодной воды. О точном времени восстановления подачи воды будет сообщено дополнительно через официальные каналы коммунального предприятия и местные СМИ.