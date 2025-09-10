Во Владивостоке после ВЭФ продолжают жаловаться на перебои GPS

Во Владивостоке продолжаются проблемы с работой GPS. Сильные сбои начались ещё до ВЭФ в августе и сохраняются до сих пор, сообщает ИА PrimaMedia.
Во время Восточного экономического форума пользователи сталкивались с трудностями при построении маршрутов в навигационных приложениях: карты часто прокладывали путь неверно, а локатор показывал неправильное местоположение.
Обычно GPS пропадает только в тоннеле перед Золотым мостом или внутри зданий. Однако один из горожан отметил, что, едва выехав на улицу, он неожиданно остался без сигнала. Через некоторое время соединение восстановилось.
Чаще всего подобные сбои наблюдались в отдалённых районах города и за его пределами на отдельных участках. Некоторые жители даже шутят, что навигатор «выбрасывал их в море». В центре города по навигатору можно было спокойно передвигаться.
Проблемы фиксируются не только в навигационных приложениях на смартфонах, но и в спортивных трекерах. По данным пользователей, устройства могут показывать резкие скачки скорости — например, фиксировать движение со скоростью 100 километров в час, а спустя несколько секунд снижать показатель до 20, несмотря на то что человек в этот момент находился на месте.
Трекер продолжал считать время и расстояние, будто я куда-то еду. По его данным, я в какой-то момент вообще «полетел» по заливу Петра Великого — прямиком по воде на велосипеде, — рассказывает велосипедист.
После окончания Восточного экономического форума проблемы с GPS во Владивостоке не исчезли. Навигационные устройства продолжают давать сбои и могут отображать любое место, не совпадающее с реальным положением пользователя.
С перебоями сталкиваются и водители такси: у некоторых из них пропадает интернет, из-за чего навигаторы не работают корректно. В результате пассажирам приходится внимательнее проверять точку подачи, чтобы избежать ошибок при построении маршрута.
Ранее мы писали, что во Владивостоке наблюдались сбои с интернетом. Пользователи сообщали о проблемах с сетью в центральных районах города, отмечая, что именно там происходили наиболее серьёзные перебои. При этом в отдалённых районах интернет работал стабильно.