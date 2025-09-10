В Новосибирске ограничили парковку на правом берегу

Теперь парковка запрещена на четырёх участках.
Новые правила действуют с 9 сентября. Запрет на стоянку автомобилей распространяется на следующие участки:
отрезок дороги от улицы Кубовой до дома № 1 по улице Чусоваятерритория перед въездом в Детскую клиническую больницу скорой помощи на улице Спартакаучасток между домами № 60 и № 60а на улице Николая Островскогопространство между домами № 80 и № 92 на улице Сухарной.
Мера направлена на оптимизацию дорожного движения и повышение безопасности на указанных участках. Там появились знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».