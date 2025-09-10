На маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа

На российских маркетплейсах появились сувенирные монеты, выпущенные к саммиту на Аляске, с изображениями президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.
Монета поставляется в защитной капсуле диаметром 27 миллиметров. По описанию продавцов, изображение выгравировано на оригинальной 25-рублевой монете. При этом аверс остался без изменений — с изображением герба России, номиналом и годом выпуска. На реверсе нанесены портреты двух лидеров, надпись «Alaska» и год проведения саммита — 2025.
Эти сувенирные монеты выпущены ограниченным тиражом и не обладают статусом платежного средства. Их стоимость варьируется в диапазоне от 300 до 600 рублей в зависимости от выбранной торговой площадки.
Напомним, переговоры Путина и Трампа, главной темой которых стала ситуация на Украине, прошли 15 августа на Аляске.