В США 74-летний мужчина с болезнью Паркинсона выжил три дня в пустыне

По имеющейся информации, Джонсон разводил костры по ночам и укрывался в своем внедорожнике. Подруга семьи Кристи Дэй подчеркнула, что спасатели нашли его вовремя, и еще один день мог бы оказаться для него роковым. В настоящее время мужчина находится в больнице в критическом состоянии, но проходит восстановительный курс, передает KPNX.