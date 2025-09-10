В США 74-летний мужчина с болезнью Паркинсона выжил три дня в пустыне

В США 74-летний Майкл Джонсон, страдающий болезнью Паркинсона, чудом выжил, проведя три дня в районе Уолнат-Каньона.
Мужчина отправился на прогулку на внедорожнике 27 августа и пропал, что вызвало серьезное беспокойство у его близких, учитывая его хроническое заболевание.
Спустя три дня поисков спасатели обнаружили автомобиль Джонсона, а примерно в полутора километрах от него — самого мужчину. Он находился без сознания. Семья отметила, что ему удалось выжить в суровых условиях пустыни, обходясь без приема необходимых таблеток и потеряв очки.
По имеющейся информации, Джонсон разводил костры по ночам и укрывался в своем внедорожнике. Подруга семьи Кристи Дэй подчеркнула, что спасатели нашли его вовремя, и еще один день мог бы оказаться для него роковым. В настоящее время мужчина находится в больнице в критическом состоянии, но проходит восстановительный курс, передает KPNX.
Похожий случай произошел, когда пенсионеру из Германии чудом удалось выбраться живым из лифта, в котором он просидел четыре дня.