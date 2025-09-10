Ричмонд
В Приморье подходит к концу миграционная амнистия

У нелегальных иностранцев остался почти день, чтобы узаконить нахождение в РФ.

Источник: AP 2024

Миграционная амнистия завершается во Владивостоке. 10 сентября — последний день, когда иностранцы могут узаконить свое положение в России. В Приморье такой возможностью воспользовались девять тысяч человек.

В пресс-службе правительства Приморья отметили, что сроки миграционной амнистии уже продлевались на несколько месяцев.

«Большинство из мигрантов оштрафованы за нарушение миграционного законодательства, но эти иностранцы обрели правовой статус, позволяющий им жить и работать в Приморском крае. У тех, кто находится в регионе на нелегальном положении, есть еще почти день, чтобы урегулировать данный вопрос», — отметил глава регионального агентства миграционной политики Михаил Сорокин.

После окончания амнистии иностранцев, которые не узаконили свое нахождение в России, будут высылать за пределы страны, а также запретят въезжать на территорию РФ.