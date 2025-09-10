Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске появился прокат веломобилей — новый вид передвижения для горожан

Парковка расположилась на площадке у Воскресенского сквера.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «Омск_путеводитель» сообщил о появлении в городе нового вида транспорта для отдыха — веломобилей. Первые устройства уже установлены у Воскресенского сквера и готовы к использованию.

Согласно информации источника, стоимость аренды веломобиля составляет 750 рублей за час, также доступен поминутный тариф. Для удобства пользователей аренда осуществляется через мобильное приложение. Прокат работает до 22:00, что позволяет горожанам насладиться новым развлечением после рабочего дня.

Напомним, ранее в Омске студенты-дружинники молодежного звена добровольной народной дружины получили возможность бесплатно передвигаться на электросамокатах во время выполнения своих обязанностей.

Веломобили обещают стать популярным развлечением среди жителей и гостей города, предлагая не только активный отдых, но и необычный способ передвижения по знаковым местам Омска.