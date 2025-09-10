В Омске появился прокат веломобилей — новый вид передвижения для горожан

Телеграм-канал «Омск_путеводитель» сообщил о появлении в городе нового вида транспорта для отдыха — веломобилей. Первые устройства уже установлены у Воскресенского сквера и готовы к использованию.
Согласно информации источника, стоимость аренды веломобиля составляет 750 рублей за час, также доступен поминутный тариф. Для удобства пользователей аренда осуществляется через мобильное приложение. Прокат работает до 22:00, что позволяет горожанам насладиться новым развлечением после рабочего дня.
Напомним, ранее в Омске студенты-дружинники молодежного звена добровольной народной дружины получили возможность бесплатно передвигаться на электросамокатах во время выполнения своих обязанностей.
Веломобили обещают стать популярным развлечением среди жителей и гостей города, предлагая не только активный отдых, но и необычный способ передвижения по знаковым местам Омска.