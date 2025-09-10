Врач предупредила об опасности гель-лаков для репродуктивного здоровья

Врач общей практики Елена Павлова сообщила о потенциальной опасности некоторых гель-лаков для ногтей, содержащих химическое вещество ТРО (триметилбензоилдифенилфосфин). Об этом рассказали в издании NEWS.ru.
По данным специалиста, этот компонент может оказывать токсичное воздействие на репродуктивную систему и провоцировать мутации клеток.
Как отметила Павлова, с 28 февраля 2023 года в странах Европейского союза действует полный запрет на использование TPO в косметической продукции. Европейская комиссия по потребительской безопасности пришла к выводу, что это вещество не является безопасным для здоровья.
«В России на данный момент нет запрета на использование TPO в составе гель-лаков, однако крупные международные бренды, которые продают свою продукцию и в Европе, и в России, уже убрали это вещество из состава своих линеек по всему миру», — сообщила врач.
Особую опасность представляет попадание вещества на кожу, кутикулу или вдыхание его паров во время процедуры маникюра. Специалист рекомендует внимательно изучать состав гель-лаков и отдавать предпочтение продукции без TPO в компонентах.
В салонах красоты гель-лаки с запрещенным в ЕС веществом могут оставаться в обороте длительное время, поскольку замена косметических средств происходит постепенно.