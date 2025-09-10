Ричмонд
Тимати ответил словами из песни на решение СБУ объявить его в розыск

Тимати считает внесение в базу розыска СБУ показателем масштаба и уровня влияния личности.

Источник: Аргументы и факты

Российский исполнитель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) заявил, что служба безопасности Украины может «искать его в клубе».

Ранее СБУ объявила артиста в розыск и заочно предъявила обвинения в нарушении порядка въезда. Рэпер в ответ процитировал слова из одной из своих песен.

«СБУ: “Мы разыскиваем Тимати!” Тимати: “Если я нужен тебе — ищи меня в клубе”», — написал артист в социальных сетях.

Исполнитель также подчеркнул, что считает внесение в этот перечень «показателем масштаба и уровня влияния личности».

Напомним, в июне стало известно, что СБУ объявила в розыск российского исполнителя Григория Лепса. Поводом для такого шага стали заочные обвинения, выдвинутые против артиста в начале марта 2025 года.