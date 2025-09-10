В Омске обнаружили столетний шоппер — сумку ученика

В Омском государственном историко-краеведческом музее (ОГИК) представлена уникальная находка — ученическая тряпичная сумка, созданная вручную и датируемая 1920 годом. Шоппер стал частью уникальной выставки «Сибирский град Петров» (0+), рассказывающей об истории региона со второй половины XVI века до конца XVIII века.
Сумка размером 31×28 см была изготовлена в период активной кампании по ликвидации безграмотности в России, известной как «ликбез». Этот процесс позволил увеличить уровень грамотности населения с 21% в 1897 году до 90% к 1939 году. Уникальность артефакта подчеркивается не только его возрастом, но и оригинальным дизайном: изделие украшено вышивкой крестиком, содержащей надпись: «Глупые друг друга губят да потопляют, а умные друг друга любят да подсобляют».
Находка демонстрирует связь между историей образования и современными экологическими трендами. Подобные сумки можно назвать «предками» популярных сегодня шопперов, которые становятся символом экосознательного образа жизни.
