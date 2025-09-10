В Омске обнаружили столетний шоппер — сумку ученика

Сумка размером 31×28 см была изготовлена в период активной кампании по ликвидации безграмотности в России, известной как «ликбез». Этот процесс позволил увеличить уровень грамотности населения с 21% в 1897 году до 90% к 1939 году. Уникальность артефакта подчеркивается не только его возрастом, но и оригинальным дизайном: изделие украшено вышивкой крестиком, содержащей надпись: «Глупые друг друга губят да потопляют, а умные друг друга любят да подсобляют».