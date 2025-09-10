«Поезд Победы» прибудет в Комсомольск с измененным графиком работы

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» (0+) будет работать в Комсомольске-на-Амуре 11 и 12 сентября с 9:00 до 16:00. Посетители смогут бесплатно ознакомиться с интерактивной экспозицией, размещенной в 10 тематических вагонах, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Для посещения необходима предварительная регистрация на сайте поездпобеды.рф, которая откроется 10 сентября. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение для организованных групп составляет 12+, дети до 12 лет допускаются только в сопровождении родителей.
Музей использует современные технологии: дополненную реальность, объемный звук и театральное освещение, что создает эффект полного погружения в исторические события. Посещение экспозиции будет осуществляться через здание вокзала Комсомольска-на-Амуре.