«Поезд Победы» прибудет в Комсомольск с измененным графиком работы

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» (0+) будет работать в Комсомольске-на-Амуре 11 и 12 сентября с 9:00 до 16:00. Посетители смогут бесплатно ознакомиться с интерактивной экспозицией, размещенной в 10 тематических вагонах, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".