Будапешт нашел нового поставщика газа: кто будет снабжать Венгрию следующие десять лет

Объем импорта газа в Венгрию за первые три месяца текущего года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Этот рост стал возможен, в том числе, благодаря работе газопровода «Турецкий поток». С начала года из России в страну поступило более пяти миллиардов кубометров газа, а к концу 2025 года ожидается рекордный объем поставок. Всего в текущем году Будапешт планирует получить от 8 до 8,5 миллиардов кубометров.