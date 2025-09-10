Будапешт нашел нового поставщика газа: кто будет снабжать Венгрию следующие десять лет

Венгрия заключила долгосрочное соглашение на поставку газа с американской компанией Shell. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел республики Петер Сийярто на странице в соцсети.
Согласно контракту, начиная с 2026 года закупки составят два миллиарда кубометров газа. Соглашение подписано на десятилетний срок. Министр подчеркнул, что договор с Shell позволит привлечь новые источники поставок, сохраняя при этом существующие.
Сийярто уточнил, что подписанный договор с американской компанией не отменяет действующих поставок газа из России, которые продолжают обеспечивать стабильность Венгрии. Новый контракт дополняет существующие каналы импорта и способствует диверсификации источников энергоресурсов.
Объем импорта газа в Венгрию за первые три месяца текущего года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Этот рост стал возможен, в том числе, благодаря работе газопровода «Турецкий поток». С начала года из России в страну поступило более пяти миллиардов кубометров газа, а к концу 2025 года ожидается рекордный объем поставок. Всего в текущем году Будапешт планирует получить от 8 до 8,5 миллиардов кубометров.
Напомним, о намерении подписать с Западом контракт на поставки газа Венгрия говорила уже давно. Тогда же подчеркивалось, что Будапешт хочет иметь разные источники закупки топлива. Подобная мера, как отмечал Сийярто, позволит снизить зависимость Будапешта и защититься от энергетических рисков.
Вместе с тем глава МИД республики отмечал, что Будапешт не допустит, чтобы руководство Европейского союза навязало ему отказ от использования российских нефти и газа. По его словам, отсутствие нефти и газа из России грозит венгерским семьям повышением расходов на коммунальные услуги в два, три и даже четыре раза.
Кроме того, Петер Сийярто осудил атаки Украины на нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия и Словакия получают российскую нефть. Он заявил, что эти удары наносят прямой ущерб обеим странам. По его словам, Киев при поддержке Брюсселя пытается заставить Венгрию изменить свою позицию по украинскому конфликту и поддержке вступления Украины в ЕС.