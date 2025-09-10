Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: ВСУ готовятся к мобилизации женщин

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) идет подготовка к мобилизации женщин. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили российские силовые структуры РИА Новости.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) идет подготовка к мобилизации женщин. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили российские силовые структуры РИА Новости.

Сообщается, что в бригадах уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

Собеседник агентства отметил, что численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, а потери в живой силе оцениваются как огромные. Отсутствие новых добровольцев и низкое качество принудительно мобилизованных, по мнению источника, стало причиной «прогрева» и подготовки к мобилизации женщин.

В качестве примера приводится 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ, где на должность советника комбрига по вопросам гендерного равенства назначена Дарья Мяшкур, выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, имеющая пятилетний стаж службы и звание майора, передает РИА Новости.

Утром 8 сентября стало известно, что Киев в экстренном порядке планирует мобилизовать 122 тысячи человек из-за тотального провала на линии фронта.