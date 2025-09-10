В Вооруженных силах Украины (ВСУ) идет подготовка к мобилизации женщин. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили российские силовые структуры РИА Новости.
Сообщается, что в бригадах уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.
Собеседник агентства отметил, что численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, а потери в живой силе оцениваются как огромные. Отсутствие новых добровольцев и низкое качество принудительно мобилизованных, по мнению источника, стало причиной «прогрева» и подготовки к мобилизации женщин.
В качестве примера приводится 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ, где на должность советника комбрига по вопросам гендерного равенства назначена Дарья Мяшкур, выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, имеющая пятилетний стаж службы и звание майора, передает РИА Новости.
Утром 8 сентября стало известно, что Киев в экстренном порядке планирует мобилизовать 122 тысячи человек из-за тотального провала на линии фронта.