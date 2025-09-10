Эксперт рассказал, как опознать звонки от мошенников с голосом родственника

«Стоит договориться в семье о простом кодовом слове и двух-трех проверочных вопросах, ответы на которые нельзя подсмотреть в открытых переписках или на личных страницах в соцсетях. Алгоритм стоит проговорить заранее со всеми, кому сложнее сохранять спокойствие в опасной ситуации, в том числе с пожилыми родственниками. Также полезно ввести общее правило: любая просьба о деньгах дублируется в семейном чате или, еще лучше, в личном разговоре», — сообщил он.