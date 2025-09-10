В Соцфонде рассказали о нюансах перерасчета размера пенсии

Выплаты могут как увеличиться, так и уменьшиться в зависимости от условий нового региона проживания.
Размер пенсии при переезде в другой регион России пересчитывается с учетом районного коэффициента и прожиточного минимума на новом месте жительства. Об этом сообщает Социальный фонд РФ.
«Например, пенсионер Липецкой области с доходом ниже регионального прожиточного минимума получал надбавку в виде разницы между размером прожиточного минимума (12 657 рублей) и пенсией. Если он сменит место жительства на Республику Коми, размер его выплаты увеличится, так как в этом регионе размер прожиточного минимума составляет 17 538 рублей», — пояснили в Соцфонде для ТАСС.
При переезде из региона с низким районным коэффициентом в регион с высоким пенсия также вырастет. Например, при переезде из Новосибирской области (коэффициент 1,2) в Мурманскую область (коэффициент 1,8) произойдет автоматический перерасчет в сторону увеличения. Уточняется, что для перерасчета пенсионерам необходимо обратиться в ближайшую клиентскую службу Соцфонда, где специалисты помогут им оформить заявление о доставке пенсии и запросят выплатное дело. Также изменить адрес и способ доставки пенсии можно через портал «Госуслуг».
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов сообщил, что индексация пенсий в России с 2026 года пройдет в два этапа. Первый этап пройдет в феврале 2026 года и коснется выплат, исходя из фактической инфляции за 2025 год. Второй этап запланирован на апрель следующего года.