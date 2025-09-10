В Соцфонде рассказали о нюансах перерасчета размера пенсии

При переезде из региона с низким районным коэффициентом в регион с высоким пенсия также вырастет. Например, при переезде из Новосибирской области (коэффициент 1,2) в Мурманскую область (коэффициент 1,8) произойдет автоматический перерасчет в сторону увеличения. Уточняется, что для перерасчета пенсионерам необходимо обратиться в ближайшую клиентскую службу Соцфонда, где специалисты помогут им оформить заявление о доставке пенсии и запросят выплатное дело. Также изменить адрес и способ доставки пенсии можно через портал «Госуслуг».