Новосибирец вырастил тыкву-рекордсмена

Об этом сообщает газета «За изобилие». В Каргатском районе Новосибирской области у садовода на приусадебном участке выросла настоящая тыква-рекордсменка.
Диаметр тыквы составил более 150 сантиметров. Мужчина отмечает, что в его огороде можно найти всё — от жгучего перца и сочной фасоли до аппетитных баклажанов и традиционной картошки.
Садовод мастерски заготавливает овощи на зиму, делая вкусные домашние консервы. Но главное — он щедро делится плодами своего труда с окружающими.