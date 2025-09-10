Герасин оценил шансы SHAMAN получить патент на товарный знак «Я русский»

Юрист Максим Герасин в беседе с aif.ru оценил шансы певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, получить патент на товарный знак «Я русский».
Как сообщалось, артист намеревался получить право на соответствующее наименование для 18 категорий товаров и услуг, в том числе алкоголя, парфюмерии и кожаных изделий. Однако Роспатент отклонил заявку.
«Допускаю, что речь точно еще не идет об отказе регистрации товарного знака, потому что по товарам и услугам, которые относятся к шоу-бизнесу, регистрация, думаю, будет», — сказал Герасин.
Он пояснил, что обозначение «Я русский» уже получило различительную способность, то есть, когда кто-либо произносит эту фразу, у многих она ассоциируется именно с Shaman.
«Поэтому Ярославу Дронову, чтобы получить все-таки патент, нужно скорректировать перечень товаров и услуг… Изначально он был просто заявлен достаточно широкий. Когда же этот перечень скорректируют, вероятность регистрации товарного знака станет достаточно высокой», — подытожил Герасин.
Ранее Герасин объяснил aif.ru, почему Роспатент отклонил заявку Shaman на регистрацию товарного знака «Я русский».
Как Дронов заявлял, он изначально понимал, что регистрация такого товарного знака является невозможной. По словам SHAMAN, он подал документы в Роспатент для привлечения внимания к тому, что многие крупные предприниматели и злоумышленники пытаются использовать фразу «Я русский» для реализации разной продукции «сомнительного качества».